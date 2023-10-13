EURO 2024 Elemeleri J Grubu 7. hafta karşılaşmasında İzlanda kendi sahasında ağırladığı Lüksemburg ile 1-1 berabere kaldı.
İzlanda'nın golünü 23. dakikada Orri Oskarsson atarken, Lüksemburg'a beraberliği getiren golü 46. dakikada Sivasspor forması giyen Gerson Rodrigues kaydetti.
İzlanda bu beraberlikle puanını 7 yaparken, Lüksemburg ise puanını 11'e çıkarttı.
İzlanda bir sonraki karşılaşmasında sahasında Lihtenştayn'ı ağırlarken, Lüksemburg'da kendi evinde Slovakya'yı ağırlayacak.
İzlanda'nın golünü 23. dakikada Orri Oskarsson atarken, Lüksemburg'a beraberliği getiren golü 46. dakikada Sivasspor forması giyen Gerson Rodrigues kaydetti.
İzlanda bu beraberlikle puanını 7 yaparken, Lüksemburg ise puanını 11'e çıkarttı.
İzlanda bir sonraki karşılaşmasında sahasında Lihtenştayn'ı ağırlarken, Lüksemburg'da kendi evinde Slovakya'yı ağırlayacak.