EURO 2024 Elemeleri J Grubu 7. hafta karşılaşmasında İzlanda kendi sahasında ağırladığı Lüksemburg ile 1-1 berabere kaldı.



İzlanda'nın golünü 23. dakikada Orri Oskarsson atarken, Lüksemburg'a beraberliği getiren golü 46. dakikada Sivasspor forması giyen Gerson Rodrigues kaydetti.



İzlanda bu beraberlikle puanını 7 yaparken, Lüksemburg ise puanını 11'e çıkarttı.



İzlanda bir sonraki karşılaşmasında sahasında Lihtenştayn'ı ağırlarken, Lüksemburg'da kendi evinde Slovakya'yı ağırlayacak.



