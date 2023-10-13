İzlanda sahasında Lüksemburg'a diş geçiremedi

EURO 2024 Elemeleri karşılaşmasında İzlanda sahasında Lüksemburg ile berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İzlanda sahasında Lüksemburg'a diş geçiremedi
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13 Ekim 2023 23:38
EURO 2024 Elemeleri J Grubu 7. hafta karşılaşmasında İzlanda kendi sahasında ağırladığı Lüksemburg ile 1-1 berabere kaldı.

İzlanda'nın golünü 23. dakikada Orri Oskarsson atarken, Lüksemburg'a beraberliği getiren golü 46. dakikada Sivasspor forması giyen Gerson Rodrigues kaydetti.

İzlanda bu beraberlikle puanını 7 yaparken, Lüksemburg ise puanını 11'e çıkarttı.

İzlanda bir sonraki karşılaşmasında sahasında Lihtenştayn'ı ağırlarken, Lüksemburg'da kendi evinde Slovakya'yı ağırlayacak.

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