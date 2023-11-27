Ivo Vieira: 'Başakşehir bizden daha iyiydi'

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir'e deplasmanda 4-1 mağlup olan Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü Ivo Vieira, rakiplerinin daha iyi oynadığını söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vieira, maça iyi başlamadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Maçın ilk 10 dakikasına iyi başlayamadık. Sonra oyuna dengeyi getirdik. Golü de bulduk. İlk yarının son 20 dakikasında iyi olan taraf bizdik. İkinci yarıya da yine iyi başlayamadık, rakibimiz bizden iyi başladı. Peş peşe yediğimiz gollerle oyundan düştük. Bizden daha iyilerdi. İyi bir sonuç aldılar."





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