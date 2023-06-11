İtalyan takımları Avrupa'da kabusu yaşadı

Inter'in de Şampiyonlar Ligi finalinde yenilmesiyle İtalyan takımlarının bu sezonki Avrupa kupaları macerası büyük hüsranla noktalandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İtalyan takımları Avrupa'da kabusu yaşadı
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11 Haziran 2023 00:10
Son güncelleme 11 Haziran 2023 00:20
Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in de kaybetmesiyle İtalyanlar bu sezon Avrupa kupalarının üçünde de kabus yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya boyun eğen Roma'nın ardından Konferans Ligi finalinde Fiorentina, son dakika golüyle West Ham'a 2-1 yenilmişti. İtalyanlar böylelikle tarihte ilk kez 3 Avrupa kupasında da aynı sezon final oynamasına rağmen kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Inter'in de Manchester City'e 1-0'lık skorla mağlup olması sonrası İtalyan takımları sezonu büyük hayal kırıklığıyla tamamlamış oldu.

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