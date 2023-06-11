İtalyan takımları Avrupa'da kabusu yaşadı

Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in de kaybetmesiyle İtalyanlar bu sezon Avrupa kupalarının üçünde de kabus yaşadı.



UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya boyun eğen Roma'nın ardından Konferans Ligi finalinde Fiorentina, son dakika golüyle West Ham'a 2-1 yenilmişti. İtalyanlar böylelikle tarihte ilk kez 3 Avrupa kupasında da aynı sezon final oynamasına rağmen kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.



Inter'in de Manchester City'e 1-0'lık skorla mağlup olması sonrası İtalyan takımları sezonu büyük hayal kırıklığıyla tamamlamış oldu.





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