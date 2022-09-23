UEFA Uluslar A Ligi 3. Grupta İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi İtalya, 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, İtalya'ya galibiyeti getiren golü 68. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.
Bu sonucun ardından İtalya, gruptaki puanını 8'e yükseltti. 2 puanda kalan İngiltere ise B Ligi'ne düştü.
Grupta son haftada İtalya, Macaristan deplasmanına konuk olacak. İngiltere, sahasında Almanya'yı ağırlayacak.
Grupta son maçlar öncesinde oluşan puan durumu:
(10) Macaristan
(8) İtalya
(6) Almanya
(2) İngiltere
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, İtalya'ya galibiyeti getiren golü 68. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.
Bu sonucun ardından İtalya, gruptaki puanını 8'e yükseltti. 2 puanda kalan İngiltere ise B Ligi'ne düştü.
Grupta son haftada İtalya, Macaristan deplasmanına konuk olacak. İngiltere, sahasında Almanya'yı ağırlayacak.
Grupta son maçlar öncesinde oluşan puan durumu:
(10) Macaristan
(8) İtalya
(6) Almanya
(2) İngiltere
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ