İtalya kazandı, İngiltere düştü!

Uluslar Ligi'nde İtalya, İngiltere'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından İngiltere B Ligi'ne düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İtalya kazandı, İngiltere düştü!
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23 Eylül 2022 23:41
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grupta İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi İtalya, 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, İtalya'ya galibiyeti getiren golü 68. dakikada Giacomo Raspadori kaydetti.

Bu sonucun ardından İtalya, gruptaki puanını 8'e yükseltti. 2 puanda kalan İngiltere ise B Ligi'ne düştü.

Grupta son haftada İtalya, Macaristan deplasmanına konuk olacak. İngiltere, sahasında Almanya'yı ağırlayacak.

Grupta son maçlar öncesinde oluşan puan durumu:

(10) Macaristan
(8) İtalya
(6) Almanya
(2) İngiltere




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