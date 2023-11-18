İtalya, evinde çok farklı! Makedonya'ya 5 gol!

EURO2024 Elemeleri C Grubu maçında İtalya, Kuzey Makedonya ile karşılaştı.



Stadio Olimpico'da oynanan maçı İtalya 5-2 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 17. dakikada Darmian, 41 ve 45+2. dakikalarda Chiesa, 81. dakikada Raspadori ve 90+3. dakikada El Shaarawy'den geldi.



Bu sonuçla İtalya puanını 13'e çıkardı ve averajşa ikinci sıraya yerleşti. Makedonya ise 7 puanla 4. sırada kaldı.



İtalya'da Nicolo Zaniolo 62. dakikada oyuna dahil oldu.



Grubun bir sonraki maçında İtalya, 3. sıradaki Ukrayna ile EURO2024'e hak kazanmak için mücadele edecek. Makedonya ise Almanya biletini garantileyen İngiltere ile karşılaşacak.





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