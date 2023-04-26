İtalya'da manşetler: 'Fenomen bebekten çılgın goller'

Fenerbahçe'de herkesin ilgi odağı olan ve oynadığı futbolla gelecek vaat eden Arda Güler, Avrupa basınının da gündeminden düşmüyor.Ligde üç maçtır ilk 11'de yer alan 18 yaşındaki başarılı futbolcu, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarında gol veya asist katkısı veremese de gösterdiği performansıyla büyük beğeni toplamıştı.Son olarak geçtiğimiz pazartesi günü İstanbulspor karşılaşmasında iki gole imza atan Arda, başarılı performansını gollerle süslemeyi başardı. Arda'nın bu performansı galibiyet için yeterli olmasa da genç futbolcu, Avrupa basınında gündem olmayı başardı.Genç yaşına rağmen oynadığı futbolla dikkat çeken Arda Güler için İtalyan basını, oynanan İstanbulspor maçının ardından "Fenomen bebekten çılgın goller" başlığını attı. "informazione" adlı haber sitesinde yer alan haberde Arda Güler için şu ifadelere yer verildi: "Fenerbahçe'de Arda Güler, şampiyonluk yolunda önemli bir maçta güzel bir gol attı. Napoli, genç futbolcuyu takip ediyor. Güler, hem ofansif orta saha hem de kanat oyuncusu olarak oynayabilen Türk futbolunun en başarılı yeteneklerinden biri." Arda Güler, gösterdiği performansla Barcelona, PSG, R.Madrid, ve B.Münih gibi devlerin ilgisini çekiyor.Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler'in, Fenerbahçe ile 2025'in Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Birçok Avrupa kulübünün, Arda Güler için sezon sonunda Kanarya'nın kapısını çalması bekleniyor. Güler'in sözleşmesinde yer alan '1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır' maddesi ise Sarı-Lacivertli taraftarlarını endişe ettiriyor. Fakat, Başkan Ali Koç'la iyi ilişkiler içerisinde olan Arda Güler'in herhangi bir transfer teklifi durumunda önceliği F.Bahçe'nin menfaatlerine vereceği öğrenildi. Arda bu sezon çıktığı 27 maçta 6 gol, 4 asistle katkı sağladı.