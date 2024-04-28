İtalya Serie A 34. haftasında Inter, sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluğu geçtiğimiz hafta garantileyen Inter, Guiseppe Meazza'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.Inter'e galibiyeti getiren golleri milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu attı. Hakan, 56'da ve 60. dakikada penaltıda ağları havalandırdı.Milli yıldız, bu golleriyle birlikte bu sezonki gol sayısını 13'e yükseltti. Hakan, iki golünün ardından 63. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.Torino'da Adrien Tameze 49. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Inter, ligde puanını 89'a yükseltti. Torino, 46 puanda kaldı.Şampiyon Inter, ligin bir sonraki haftasında Sassuolo deplasmanına gidecek. Torino sahasında Bologna'yı ağırlayacak.