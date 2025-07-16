16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
21:45
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
21:45
16 Temmuz
Auda-Larne
2-289'
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
0-085'
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
01:00
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
01:30
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
02:00
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
2-253'

İşte Trabzonspor'un hazırlık maçı programı!

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, oynayacağı hazırlık maçlarının programını yayınladı.

calendar 16 Temmuz 2025 19:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İşte Trabzonspor'un hazırlık maçı programı!
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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor

Bordo-mavililer, Erzurum'da kampında yapacağı hazırlık maçlarının programını açıkladı.

17 Temmuz Perşembe

17.00: Trabzonspor - Araz-Nahçıvan

 

20 Temmuz Pazar

17.00: Trabzonspor - Zob Ahan Esfahan

 

23 Temmuz Çarşamba

17.00: Trabzonspor - Persepolis

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