İşte Trabzonspor'un hazırlık maçı programı!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor
Bordo-mavililer, Erzurum'da kampında yapacağı hazırlık maçlarının programını açıkladı.
17 Temmuz Perşembe
17.00: Trabzonspor - Araz-Nahçıvan
20 Temmuz Pazar
17.00: Trabzonspor - Zob Ahan Esfahan
23 Temmuz Çarşamba
17.00: Trabzonspor - Persepolis
Bordo-mavililer, Erzurum'da kampında yapacağı hazırlık maçlarının programını açıkladı.
17 Temmuz Perşembe
17.00: Trabzonspor - Araz-Nahçıvan
20 Temmuz Pazar
17.00: Trabzonspor - Zob Ahan Esfahan
23 Temmuz Çarşamba
17.00: Trabzonspor - Persepolis