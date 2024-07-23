İşte Süper Kupa'da tribün dağılımı!

Beşiktaş ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa maçının tribün dağılımı belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Süper Kupa'da tribün dağılımı!
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23 Temmuz 2024 15:13
Son güncelleme 23 Temmuz 2024 16:40
Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa'da tribünlerdeki oturma planı belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek mücadele öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde konuya ilişkin güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldığı belirtildi.

Yapılan kura çekimi sonucunda Beşiktaşlı taraftarların doğu ve kuzey tribünlerinde yer alacağı aktarıldı.

Galatasaraylı taraftarlar ise güney ve batı tribünlerinde bulunacak.

 
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