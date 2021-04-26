İşte Maurizio Sarri'nin yeni adresi!

Juventus'taki görevinden ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Maurizio Sarri'nin yeni adresi büyük ölçüde netleşti; Roma.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İşte Maurizio Sarri'nin yeni adresi!
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26 Nisan 2021 19:08
Teknik direktör Paulo Fonseca ile yolları ayırmaya karar veren Roma'nın, Maurizio Sarri'nin menajeri Ramadani ile görüşme yaptığı ve büyük ölçüde anlaşma sağlandığı kaydedildi.

CENGİZ ÜNDER GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Sarri'nin gelecek sezon planlarını da yapmaya başladığı belirtildi.

Forvet, kaleci, sağ bek ve bir oyun kurucu transferi isteyen deneyimli hocanın, Leicester City'de kiralık oynayan milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in geri dönmesini de talep ettiği ifade edildi.

Serie A'da 55 puanla 7. sırada olan ve UEFA Avrupa Ligi bileti için mücadele veren Roma'nın, sezonun bitmesinin ardından Sarri'yi açıklaması bekleniyor.

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