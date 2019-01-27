İşte Marcao'nun Göztepe maçı istatistiği

Portekiz ekibi Chaves'ten transfer edilen Marcao, Ankaragücü maçının ardından Göztepe önünde de çok iyi bir performans sergiledi.Rakibin güçlü forveti Jerome'un karşısınrda çok iyi duran Brezilyalı stoper, partneri Maicon'un yaptığı hataları da kapatmayı başardı.8 atak uzaklaştıran, 4 kez pas arası yapan Marcao girdiği 19 ikili mücadelenin de 11'ini kazandı.Topu oyuna sokuşu ve soğukkanlılığı ile de alkış alan genç yıldız, sosyal medyada maçın adamı seçildi. Marcao'nun dün gece tek eksisi ise gördüğü gereksiz sarı kart oldu.