İşte Lucas Moura'nın Fenerbahçe'den istediği ücret!

5 Mart'a kadar uzayan transfer döneminde Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek istiyor. Devre arasında takıma 3 yeni futbolcuyu katan Fenerbahçe, kadrosuna yıldız bir ismi katmak için uğraşıyor.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Lucas Moura'nın Fenerbahçe'den istediği ücret belli oldu.



Brezilyalı yıldız, sarı lacivertli takımdan yıllık 5 milyon euro ve imza parası istiyor. Oyuncu, bu şartların karşılanması halinde sarı lacivertli kulübe gelmeye sıcak bakıyor.



KISA SÜREDE BELLİ OLACAK



Fenerbahçe'nin oyuncuya yoğun bir ilgisi olduğu belirtilirken, Brezilyalı yıldızın taleplerini sarı lacivertli kulübün nasıl cevaplayacağı ilerleyen süreçte belli olacak.



SÖZLEŞMESİ BİTİYOR



Kuzey Londra ekibi Tottenham'ın Brezilyalı yıldızı Lucas Moura ile ilgilenen Kanarya'nın elini Brezilyalının sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması güçlendiriyor.



Lucas Moura, bu sezon Tottenham ile çıktığı 12 maçta 1 gol kaydedebildi.





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