İşte ligde haftanın hakemleri

MHK, Süper Lig'de 33. hafta hakemlerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte ligde haftanın hakemleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2025 11:34
Son güncelleme 24 Nisan 2025 11:55
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Cuma:

20.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe

26 Nisan Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: Burak Pakkan

19.00 Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: Yasin Kol

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu

27 Nisan Pazar:

16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

19.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Çağdaş Altay

28 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir: Kadir Sağlam




EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery