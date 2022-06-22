İşte Jorge Jesus'un istediği stoper

Yeni teknik direktörü Jorge Jesus öncülüğünde sezona hazırlanan ve transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe için, Portekiz'den bir stoper iddiası geldi.A Bola'da yer alan habere göre; sarı-lacivertlilerin Famalicao'da forma giyen Alexandre Penetra ile ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe'nin savunma için yeni bir yapılanma içinde olduğu olduğu ve satış durumuna göre Portekizli futbolcu için harekete geçebileceği aktarıldı.Benfica'nın altyapısından yetişen ve geçen sezon Famalicao'ya transfer olan 20 yaşındaki futbolcunun takımıyla sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Famalicao'nun bu transfer için bonservis beklentisinin ise 3 milyon euro olduğu kaydedildi.