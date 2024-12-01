İşte Fenerbahçe'nin Talisca için yaptığı teklif

Fenerbahçe, Anderson Talisca için Al Nassr'a 4 milyon euro bonservis teklif etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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İşte Fenerbahçe'nin Talisca için yaptığı teklif
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01 Aralık 2024 10:15
Devre arası transferi için yoğun şekilde çalışan Fenerbahçe, listenin ilk sırasında yer alan Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya kararlı.

Asbaşkan Acun Ilıcalı son yaptığı açıklamada, "Transfer etme durumumuz var. Heyecanlıyız ama kolay bir şey değil. Çocuğun 11 milyon Euro maaşı var. Çok zor ama olursa almak istiyoruz" derken Kanarya'nın Brezilyalı yıldız için şartları sonuna kadar zorlama kararı aldığı öğrenildi.

MAAŞ VE BONSERVİSİ

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da alınmasını çok istediği Sambacı'yı maaş konusunda 10 milyon Euro'nun altına ikna etmeye çalışan sarı-lacivertliler, Al-Nassr kulübüne de 4 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

30 yaşındaki oyuncuyu ocak ayında mutlaka kadrosuna katmayı hedefleyen yönetim, hem orta sahadaki sorunu çözmek hem de taraftarını bu hamle ile mutlu etmek istiyor.

 
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