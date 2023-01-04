İşte Dakar Rallisi'nde 4. etap sonunda zirvede yer alanlar

2023 Dakar Rallisi'nin 4. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Sebastien Loeb, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.



Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 4. etabı, Hail şehrindeki 425 kilometrelik parkurda yapıldı. Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 11 dakika 34 saniyelik derecesiyle Bahreyn Raid takımından Red Bull sporcusu Loeb elde etti.



Otomobil kategorisinde 8 şampiyonluğu bulunan Fransız Stephane Peterhansel (Audi), Loeb'ün 13 saniye arkasında ikinci, İspanyol Carlos Sainz (Audi) ise liderin 1 dakika 50 saniye gerisinde üçüncü oldu.



Etabı, liderden 2 dakika 6 saniye sonra bitiren 4 kez Dakar Rallisi şampiyonu Katarlı Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo), genel klasman liderliğini sürdürdü.



Sanders, motosiklet genel klasmanında zirveyi bırakmadı



Motosiklet kategorisinde Monster Energy JB takımı adına yarışan Joan Barreda Bort, 4 saat 28 dakika 18 saniyeyle etap birinciliğine ulaştı.



İspanyol sürücüyü, Şilili Pablo Quintanilla (Monster Energy Honda) 16 saniye, ABD'li Skyler Howes (Husqvarna) ise 1 dakika 5 saniye geriden takip etti.



Liderden 6 dakika 7 saniye sonra yarışı tamamlayan Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull GasGas), genel klasman zirvesindeki yerini korudu.



Rallinin 5. etabı, perşembe günü Hail şehrindeki 373 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek 2023 Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Dammam kentinde son bulacak.





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