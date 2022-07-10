İşte Chelsea'nin Azpilicueta için beklediği bonservis

Chelsea, takımın tecrübeli ismi Cesar Azpilicueta'nın bonservis bedelini belirledi.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Londra ekibinin, İspanyol savunma oyuncusu için bonservis beklentisinin 8 milyon euro olduğu aktarıldı. Bu rakamın Barcelona ile yapılacak görüşmelerde düşebileceği ifade edildi.



Öte yandan 32 yaşındaki futbolcunun Barcelona ile iki yıllık söz kestiği ve yıllık maaşının yaklaşık 13 milyon euro olacağı öne sürüldü.



Azpilicueta'nın ayrılık konusunda Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile konuştuğu vurgulandı. Alman teknik adamın, Azpilicueta'nın gidişine sıcak bakmasa da, Manchester City'den Nathan Ake'nin transferi durumunda ayrılığa onay vereceği kaydedildi.





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