İşte Beşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat

İşte Beşiktaş'ın yeni başkanı seçilen Hasan Arat'ın kariyeri, mesleği, ve halihazırda gerçekleştirdiği yönetim kurulu üyelikleri...
HASAN ARAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Hasan Arat, 1959 yılında Adana'da doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Hasan Arat, 7 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Kariyerine Adana Demirspor'da başladıktan sonra 1977'da transfer olduğu Beşiktaş'ta 5 yıl forma giydi.
DAHA ÖNCE İKİNCİ BAŞKANLIK YAPTI
Arat, 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu. İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'na aday olması sürecini yönetti.
HASAN ARAT NE İŞ YAPIYOR? HASAN ARAT'IN MESLEĞİ
Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir Kurumsal Finansman ve Birleşme & Satın Alma danışmanlık firması olan Dome Group'un Kurucusu, Ortağı, Türkiye ve dünya lüks moda dünyasının önemli kuruluşlarından Beymen Group'un ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.
YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ
Hasan Arat, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) icra kurulu üyesi, Uluslararası Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Pazarlama ve Yeni Finans Kaynakları Komisyonu üyesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Finans ve Pazarlama komisyonu üyesi ve 2020 Olimpiyat İhale Prosedürü Çalışma Grubunun dokuz üyesinden biri olarak seçilerek uluslararası tanınırlığı olan bir spor yöneticisi haline geldi.
Arat, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği, FIBA Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNTWO) Bağlı Üyeler Kurulu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) eski Başkanı ve mevcut Yürütme Konseyi üyesidir. Aynı zamanda BİDEV(Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı, TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) mütevelli heyet üyesi ve Haydarpaşa Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.
HASAN ARAT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Hasan Arat, 1959 yılında Adana'da doğdu. Evli ve iki çocuk babasıdır. Liseyi Haydarpaşa Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Hasan Arat, 7 yıl boyunca profesyonel basketbol oynadı. Kariyerine Adana Demirspor'da başladıktan sonra 1977'da transfer olduğu Beşiktaş'ta 5 yıl forma giydi.
DAHA ÖNCE İKİNCİ BAŞKANLIK YAPTI
Arat, 1998-2000 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde Süleyman Seba başkanlığındaki yönetim kurulunda ikinci başkanlık görevinde bulundu. İstanbul'un 2020 Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'na aday olması sürecini yönetti.
HASAN ARAT NE İŞ YAPIYOR? HASAN ARAT'IN MESLEĞİ
Hasan Arat, çok yönlü bir gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketi olan Novo Invest'in ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Londra ve İstanbul merkezli bağımsız bir Kurumsal Finansman ve Birleşme & Satın Alma danışmanlık firması olan Dome Group'un Kurucusu, Ortağı, Türkiye ve dünya lüks moda dünyasının önemli kuruluşlarından Beymen Group'un ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.
YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ
Hasan Arat, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) icra kurulu üyesi, Uluslararası Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Pazarlama ve Yeni Finans Kaynakları Komisyonu üyesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) Finans ve Pazarlama komisyonu üyesi ve 2020 Olimpiyat İhale Prosedürü Çalışma Grubunun dokuz üyesinden biri olarak seçilerek uluslararası tanınırlığı olan bir spor yöneticisi haline geldi.
Arat, Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği, FIBA Holding Yönetim Kurulu üyeliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNTWO) Bağlı Üyeler Kurulu Başkan Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu'nun (IAF) eski Başkanı ve mevcut Yürütme Konseyi üyesidir. Aynı zamanda BİDEV(Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı, TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) mütevelli heyet üyesi ve Haydarpaşa Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesidir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU