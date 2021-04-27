İşte Bayern Münih'in yeni hocası!

Bayern Münih'in yeni teknik direktörü 33 yaşındaki Julian Nagelsmann oldu.



RB Leipzig, Julian Nagelsmann'ın 30 Haziran 2021 tarihinden itibaren Bayern Münih'in başına geçeceğini duyurdu.



Bayern Münih, Nagelsmann için RB Leipzig'e 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Alman teknik adma, 5 yıllık sözleşme imzalayacak.



NAGELSMANN: "BAYERN MÜNİH HAYALİMDİ"



Julian Nagelsmann, resmi açıklama sonrası, "2019'da Vfl Osnabrück ile çıktığım kariyerimin ilk maçından bu yana çok mesafe kat ettim. Bu yolda RB Leipzig aileisne ve tüm eyalete teşekkür ediyorum. Ruhumuzla ve kalbimizle özel işler başardık. RB Leipzig'ten ayrıldığım için üzgünüm. Burada harika bir fırsat yakaladım. Leipzig benim için hep özel kalacak." dedi.



Bayern Münih'i de değerlendiren Alman teknik adam, "Bayern Münih'in teknik direktörlük pozisyonu beni çok cezbetti. Teklif geldiğinde mutlulukla kabul ettim. Kariyerim için eşsiz bir yükselme fırsatı olacak. RB Leizpig ve Oliver Mintzlaff'a hayalimi gerçekleştirmek için bir orta yol buldukları için teşekkür ederim." diyerek sözlerini noktaladı.



BAYERN MÜNİH ANLAŞMADAN MUTLU



Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, "Julian Nagelsmann, yeni nesil teknik direktörler arassında en iyisi. Genç yaşının ötesinde etkileyici bir kariyeri var. Julian Nagelsmann'ın Bayern Münih'in başarılı geçmişine uygun sonuçlar alacağına ikna olduk ve bu kararı verdik." ifadelerini kullandı.



Bayern Münih yöneticisi Oliver Kahn, "Julian, 5 yıl boyunca Bayern Münih kimliğine ne kadar uygun bir teknik adam olduğunu gösterecek. Sportif açıdan Bayern Münih'in Julian ile başarılı olacağına ikna olduk ve bu kararı aldık." dedi.



Bayern Münih Sportif Direktörü Salihamidzic, "Julian ile görüşmelerimiz işbirliği içerisindeydi. Sohbetlerimiz çok keyifli geçti. Bu görüşmelerden sonra Julian hakkında emin olduk." açıklamasını yaptı.



