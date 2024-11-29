İşte Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü!

Serkan Damla ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Mustafa Dalcı ile anlaştıklarını açıkladı.

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İşte Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü!
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29 Kasım 2024 16:39
Son güncelleme 29 Kasım 2024 16:43
Serkan Damla ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Mustafa Dalcı ile anlaştıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır." denildi.

Son olarak 1. Lig ekibi Manisa FK'yi çalıştıran Dalcı, Nisan 2024'te Ege ekibinden ayrılmıştı.

SADEECE 2 PUANI VAR!

Adana Demirspor, 13'üncü hafta sonunda Kasımpaşa ve Kayserispor beraberlikleriyle aldığı 2 puanla 18'inci sırada yer alıyor.

Son maçta deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, ligin en az gol atıp, kalesinde en fazla gol gören takımı konumunda.

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