İşte Abdülkerim'in kaçıracağı maçlar!

Trabzonspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'da yırtık belirlendi; İstanbulspor, Gaziantep, Samsunspor, Bandırmaspor ve Başakşehir maçlarında oynayamayabilir.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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İşte Abdülkerim'in kaçıracağı maçlar!
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24 Ocak 2024 07:56
Galatasaray'a, 5-1 sonuçlanan Trabzonspor maçının 44. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber geldi.

Kulüp, yapılan MR incelemesi sonucunda milli savunmacının sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıkladı.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Buna göre sahalardan en az 3 ila 4 hafta uzak kalması beklenen başarılı stoperin; İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Bandırmaspor (Türkiye Kupası) ve Başakşehir maçlarını kaçırması bekleniyor.

29 yaşındaki yıldız futbolcunun iyileşme hızına göre 15 Şubat'ta Sparta Prag ile İstanbul'da oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Play-Off karşılaşmasında sahada olup olmayacağı da karşılaşma tarihine kısa bir süre kala netlik kazanacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Son olarak Konyaspor maçında 2 gol atarak takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Abdülkerim Bardakcı, bu sezon 32 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandırdı.

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