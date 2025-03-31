İşte 1. Lig'de puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta tamamlandı ve lider Kocaelispor rakipleriyle arasındaki puan farkını korudu.
Haftanın kapanış maçında lider Kocaelispor, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yenerek 5 hafta sonra galip geldi ve puanını 62'ye yükseltti. Ligde 31. hafta sonunda Solwie Energy Fatih Karagümrük 56 puanla 2'inci, Erzurumsğor FK ise 54 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.
Ligin 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: 0-0
Erzurumspor FK-Manisa FK: 1-0
Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-0
Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor: 0-0
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-2
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK: 2-2
Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 0-2
Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü: 3-1
Kocaelispor-Sakaryaspor: 3-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Ligde Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, 21 puan silme cezası aldı.
32. hafta programı
Ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Nisan Cuma:
17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor (11 Nisan)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)
5 Nisan Cumartesi:
13.30 Manisa FK-E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK (Atatürk Olimpiyat)
6 Nisan Pazar:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)
Haftanın kapanış maçında lider Kocaelispor, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yenerek 5 hafta sonra galip geldi ve puanını 62'ye yükseltti. Ligde 31. hafta sonunda Solwie Energy Fatih Karagümrük 56 puanla 2'inci, Erzurumsğor FK ise 54 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.
Ligin 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: 0-0
Erzurumspor FK-Manisa FK: 1-0
Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-0
Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor: 0-0
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-2
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK: 2-2
Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 0-2
Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü: 3-1
Kocaelispor-Sakaryaspor: 3-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|31
|18
|8
|5
|47
|25
|22
|62
|2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|31
|16
|8
|7
|50
|30
|20
|56
|3.ERZURUMSPOR FK
|31
|16
|6
|9
|45
|26
|19
|54
|4.GENÇLERBİRLİĞİ
|31
|14
|9
|8
|40
|32
|8
|51
|5.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|31
|14
|9
|8
|41
|38
|3
|51
|6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|31
|15
|4
|12
|49
|30
|19
|49
|7.AHLATCI ÇORUM FK
|31
|12
|10
|9
|40
|33
|7
|46
|8.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|31
|11
|13
|7
|35
|28
|7
|46
|9.GEOSİS BOLUSPOR
|31
|12
|9
|10
|37
|30
|7
|45
|10.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|31
|12
|9
|10
|42
|36
|6
|45
|11.ESENLER EROKSPOR
|31
|11
|11
|9
|44
|38
|6
|44
|12.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|31
|12
|8
|11
|35
|30
|5
|44
|13.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|31
|11
|9
|11
|49
|42
|7
|42
|14.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|31
|11
|8
|12
|38
|40
|-2
|41
|15.SAKARYASPOR
|31
|9
|12
|10
|41
|45
|-4
|39
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|31
|11
|5
|15
|39
|37
|2
|38
|17.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|31
|11
|4
|16
|38
|42
|-4
|37
|18.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|31
|9
|7
|15
|37
|42
|-5
|34
|19.ADANASPOR
|31
|6
|9
|16
|26
|50
|-24
|27
|20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR
|31
|0
|0
|31
|11
|110
|-99
|-21
32. hafta programı
Ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:
4 Nisan Cuma:
17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor (11 Nisan)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)
5 Nisan Cumartesi:
13.30 Manisa FK-E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK (Atatürk Olimpiyat)
6 Nisan Pazar:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)