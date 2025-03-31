İşte 1. Lig'de puan durumu

1. Lig'de 31. hafta tamamlandı. Ligde Kocaelispor liderliğini sürdürdü. İşte ligde sonuçlar ve puan durumu...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte 1. Lig'de puan durumu
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31 Mart 2025 23:47
Trendyol 1. Lig'de 31. hafta tamamlandı ve lider Kocaelispor rakipleriyle arasındaki puan farkını korudu.

Haftanın kapanış maçında lider Kocaelispor, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yenerek 5 hafta sonra galip geldi ve puanını 62'ye yükseltti. Ligde 31. hafta sonunda Solwie Energy Fatih Karagümrük 56 puanla 2'inci, Erzurumsğor FK ise 54 puanla 3'üncü sırada bulunuyor.

Ligin 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: 0-0

Erzurumspor FK-Manisa FK: 1-0

Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 1-0

Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor: 0-0

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-2

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2

Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK: 2-2

Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 0-2

Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü: 3-1

Kocaelispor-Sakaryaspor: 3-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 31. haftanın tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şöyle:



O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 31 18 8 5 47 25 22 62
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 31 16 8 7 50 30 20 56
3.ERZURUMSPOR FK 31 16 6 9 45 26 19 54
4.GENÇLERBİRLİĞİ 31 14 9 8 40 32 8 51
5.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 31 14 9 8 41 38 3 51
6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 31 15 4 12 49 30 19 49
7.AHLATCI ÇORUM FK 31 12 10 9 40 33 7 46
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER 31 11 13 7 35 28 7 46
9.GEOSİS BOLUSPOR 31 12 9 10 37 30 7 45
10.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 31 12 9 10 42 36 6 45
11.ESENLER EROKSPOR 31 11 11 9 44 38 6 44
12.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 31 12 8 11 35 30 5 44
13.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 31 11 9 11 49 42 7 42
14.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 31 11 8 12 38 40 -2 41
15.SAKARYASPOR 31 9 12 10 41 45 -4 39
16.MKE ANKARAGÜCÜ 31 11 5 15 39 37 2 38
17.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 31 11 4 16 38 42 -4 37
18.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 31 9 7 15 37 42 -5 34
19.ADANASPOR 31 6 9 16 26 50 -24 27
20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR 31 0 0 31 11 110 -99 -21
Not: Ligde Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, 21 puan silme cezası aldı.


32. hafta programı

Ligde 32. hafta maçlarının programı şöyle:

4 Nisan Cuma:

17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor (11 Nisan)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)

5 Nisan Cumartesi:

13.30 Manisa FK-E. Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK (Atatürk Olimpiyat)

6 Nisan Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

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