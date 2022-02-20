Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında İstanbulspor, Balıkesirspor'u konuk etti. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 3-1 kazandı.



İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Muammer Sarıkaya, 67. dakikada Jetmir Topalli ve 72. dakikada penaltıdan İbrahim Yılmaz kaydetti.



Balıkesirspor'un tek golü ise 77. dakikada Halil Çolak'tan geldi.



Deplasmanda oynadığı son 5 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran İstanbulspor, b u skorla birlikte 42 puana ulaştı ve ligde 4. sıraya yerleşti.



Sadece 3 galibiyeti bulunan Balıkesir temsilcisi ise 11 puanla ligin son sırasında konumlandı.



Gelecek hafta İstanbulspor, Kocaelispor'u konuk edecek. Balıkesirspor ise deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek.



Stat: Balıkesir Atatürk



Hakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Mert Bulut



Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Kore, Otoo (Dk 75 Hüseyin Kayabey), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose, Kethevoama (Dk. 75 Muhammed Ali Doğan)



İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Mehmet Yeşil (Dk. 64 Okan Erdoğan), İbrahim Yılmaz (Dk. 73 Rroca), Oğuzhan Berber, Ferhat Yazgan, Muammer Sarıkaya (Dk. 64 Okan Erdoğan), Ethemi (Dk. 31 Emir Gültekin), Ologo, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli (Dk. 73 Berkay Görmez)



Goller: Dk. 48 Muharrem Sarıkaya, Dk. 66 Topalli, Dk. 72 İbrahim Yılmaz (Penaltıdan) (İstanbulspor), Dk. 76 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor)



Sarı kartlar: Dk. 30 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 45+1 Nwankwo, Dk. 70 Doğa İşeri (Balıkesirspor)



Kırmızı kart: Dk. 79 Doğa İşeri (Balıkesirspor)













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