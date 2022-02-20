İstanbulspor'un tırmanışı devam ediyor

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İstanbulspor'un tırmanışı devam ediyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2022 18:00
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında İstanbulspor, Balıkesirspor'u konuk etti. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 3-1 kazandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Muammer Sarıkaya, 67. dakikada Jetmir Topalli ve 72. dakikada penaltıdan İbrahim Yılmaz kaydetti.

Balıkesirspor'un tek golü ise 77. dakikada Halil Çolak'tan geldi.

Deplasmanda oynadığı son 5 maçtan 4 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran İstanbulspor, bu skorla birlikte 42 puana ulaştı ve ligde 4. sıraya yerleşti. 

Sadece 3 galibiyeti bulunan Balıkesir temsilcisi ise 11 puanla ligin son sırasında konumlandı.

Gelecek hafta İstanbulspor, Kocaelispor'u konuk edecek. Balıkesirspor ise deplasmanda Gençlerbirliği'yle karşı karşıya gelecek.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Mert Bulut

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Kore, Otoo (Dk 75 Hüseyin Kayabey), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose, Kethevoama (Dk. 75 Muhammed Ali Doğan)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Mehmet Yeşil (Dk. 64 Okan Erdoğan), İbrahim Yılmaz (Dk. 73 Rroca), Oğuzhan Berber, Ferhat Yazgan, Muammer Sarıkaya (Dk. 64 Okan Erdoğan), Ethemi (Dk. 31 Emir Gültekin), Ologo, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli (Dk. 73 Berkay Görmez)

Goller: Dk. 48 Muharrem Sarıkaya, Dk. 66 Topalli, Dk. 72 İbrahim Yılmaz (Penaltıdan) (İstanbulspor), Dk. 76 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 45+1 Nwankwo, Dk. 70 Doğa İşeri (Balıkesirspor)

Kırmızı kart: Dk. 79 Doğa İşeri (Balıkesirspor)



 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.