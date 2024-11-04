İstanbulspor: 'Karşılaşma Gençlerbirliği'nin istediği gibi oldu'

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, konuk oldukları Gençlerbirliğine karşı 2-1 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamarda bulundu.



"İLK YARI MAÇA TAMAMEN HAKİMDİK"

Uğur Okulları İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise iki tarafın da benzer senaryolarla maça çıktığını, beraberliğin iki takıma da yaramayacağını bilerek oynadıklarını belirterek, "İlk yarı tamamen maça hakimdik, rakibin şutu dahi yoktu. İkinci yarı daha kısa paslarla rakibin bize vereceği boşlukları kullanmamız gerektiği düşüncesiyle çıktık ama onu uygulayamadık. Karşılaşma çok fazla Gençlerbirliği'nin istediği gibi oldu. Gençlerbirliği'nin arkasında bıraktığı alanları kullanamadık." şeklinde konuştu.



İkinci yarı gerekli reaksiyonu veremediklerini de ifade eden Korkmaz, şunları söyledi:



"İkinci yarı vermemiz gereken reaksiyonu veremedik. Gençlerbirliği maçı kazanması için gerekenleri yaptı. Ancak 4 hafta içerisinde iki nizami golümüz iptal edildi. Hep 'İngiltere gibi futbol oynayalım' denilir ama İngiltere'de şu pozisyona faul çalan hakeme bir daha hakemlik forması giydirmezler. Hakem VAR'ı incelerken nedense görüntü gösterilmedi, hakemin kafasının üstünü izledik. Benim işim sahada kalmak, futbolu ve futbolcuları gücüm yettiğince geliştirmeye çalışmak. Bugün bir kez daha hakem bizi yanıltmadı. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum."



