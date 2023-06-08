ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Atıcılık Kupası sona erdi

Almanya'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Atıcılık Kupası tamamlandı.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suhl kentindeki organizasyonun son gününde trap genç kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Nisa Nur Aydemir, 108 puanla 13'üncü oldu.



Trap genç erkekler kategorisinde Vekil Ege Keten, 114 puanla 12'nci, Erdoğan Akkaya, 110 puanla 31'inci, Egemen Ağca, 108 puanla 40'ıncı, Sefa Altay, 106 puanla 42'nci, Süleyman Güvercin de 103 puanla 54'üncü sırada yer aldı.





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