İspanyollar duyurdu! Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı?

Devre arasında Barcelona B takımından sezon sonuna dek kiralanan kaleci Inaki Pena, Alanyaspor'a karşı çıktığı ilk sınavında başarılı bir performans sergilemişti. 22 yaşındaki file bekçisi hakkında İspanyol basını yeni bir haber ortaya koydu.



Barcelona'nın as kalecisi Ter Stegen'e yedek bir isim arayışına girdiği duyuruldu. Katalan ekibinin kaleci bulması halinde Pena'yı Galatasaray'a 1 yıl daha kiralayabileceği veya bonservisiyle satabileceği iddia edildi.



Piyasa değeri 2-3 milyon civarı olarak gösterilen Pena için sarı-kırmızılı kulübün nasıl bir yol çizeceği merak ediliyor. Ayaklarına olan hakimiyetiyle ön plana çıkan Pena, Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla da alkış toplamıştı.



İspanyol eldiven, Barcelona B'de bu sezon 9 maça çıkarken 4 kez kalesini kapatmış ve 8 gol yemişti. Teknik Direktör Domenec Torrent'in yakından tanıdığı ve özel olarak talep ettiği Pena için kiralama bedeli ödenmemiş, yalnızca sezon sonuna dek maaşının verileceği garanti edilmişti.



'GELECEK NE GETİRİR BİLEMİYORUM'



Pena, GS TV'ye konuştu. Genç eldiven, "Galatasaray'ın ismini duyunca heyecanlandım. Çok büyük bir kulüp. İlk maçta iyi oynadığımı düşünüyorum. Muslera çok önemli biri ve bana yardımcı oluyor. Haziranda dönmem gerekiyor ancak gelecek ne getirir bilemem" dedi.



3 KALECİ KADRODA OLACAK



Sarı-kırmızılı takımda yeni sezonda kaleci rotasyonunda Muslera, Giresun'a kiralanan Okan Kocuk ve Menemen'e kiralanan Batuhan Şen yer alacak. Kontratı bitecek Fatih Öztürk ile beklentileri karşılayamayan İsmail Çipe'yle yollar ayrılacak. Pena'nın durumu ise belirsiz. İspanyol eldiven kalırsa, Muslera'nın ayrılabileceği konuşuluyor.





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