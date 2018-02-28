  •  
    "Galatasaray'da BOŞ sözleşmeyi imzalarım"
  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu
  •  
    İşte BEDELLİ askerlik bekleyen 16 futbolcu!..
  •  
    Beşiktaş'ta FEDA isyanı; "Böyle dememiştiniz..."
  •  
    Gözdesi yeni GENÇLER
    "20, 21, 23, 24, ve 25..."

İspanyol efsanesi Quini hayatını kaybetti

İspanya futbol tarihinin en iyi forvetlerden biri kabul edilen Quini, 68 yaşında hayata veda etti. Quini'nin bir dönem formasını giydiği Barcelona Kulübü, "Camp Nou, mirasını asla unutmayacak" mesajını paylaştı

Kaynak: AA
İspanyol efsanesi Quini hayatını kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Şubat 2018 07:41
"Quini" lakabıyla bilinen eski İspanyol forvet Enrique Castro, kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyindeki Gijon kentinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Quini, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ünlü oyuncunun bir dönem formasını giydiği Barcelona'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün oyuncusu ve efsanesi Enrique Castro 'Quini' hayatını kaybetti. Camp Nou, mirasını asla unutmayacak." ifadelerine yer verildi.

- Kariyeri başarılarla dolu

İspanya futbol tarihinin en iyi forvetlerden biri kabul edilen Quini, Sporting Gijon formasıyla çıktığı 443 maçta 231, Barcelona formasıyla da 100 maçta 54 gol attı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun en golcü futbolcusuna verilen Pichichi Ödülü'nü 1974-1982 yıllarında 5 kez alan Quini, 1978'den 1982'ye kadar ise 35 kez İspanya Milli Takımı forması giydi ve 8 gol kaydetti.

Barcelona'nın Hercules'i 6-0 yendiği 1981'deki maç sonrası kaçırılan Quini, 25 gün sonra serbest bırakıldı. Efsane oyuncu, serbest bırakılmasının ardından La Liga'nın en skorer ismi olmayı başardı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için