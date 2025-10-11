11 Ekim
İspanya 3'te 3 yaptı!

İspanya, sahasında ağırladığı Gürcistan'ı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası eleme grubunda 3'te 3 yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. maç haftasında İspanya ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Elche'de bulunan Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanna mücadeleyi İspanya 2-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Yeremy Pino ve 64. dakikada Mikel Oyarzabal kaydetti.

İspanya, 29. dakikada Ferran Torres ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Grupta 3'te 3 yapan İspanya, 9 puanla zirvedeki yerini garantiledi.

Gürcistan ise 2. mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı.

İspanya, bir sonraki maçında Bulgaristan'ı konuk edecek. Gürcistan ise A Milli Futbol Takımımız'a konuk olacak.

