İsmet Taşdemir: 'Geliştirmemiz gereken noktalar var'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, 9. haftada 21 Ekim Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, rakibin geçen yılın çok başarılı takımlarından biri olduğunu söyledi.Rakiplerinin bu yıl iyi transferler yaptığını belirten Taşdemir,diye konuştu.Sipay Bodrum FK'de 3 yıldır görev yaptığını ve burada mutlu olduğunu ifade eden Taşdemir, takımda ortamın ve atmosferin çok iyi olduğunu dile getirdi.Kaleci Diogo Sousa da Bodrum'un başarısı için çaba sarf ettiğini belirterek,ifadelerini kullandı.Ege ekibinde apandisit ameliyatı geçiren Gökdeniz ve sakatlığı bulunan Cenk ile kart cezalısı Seferi, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.