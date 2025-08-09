İsmet Taşdemir'den hakem tepkisi!

Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Galatasaray maçı sonrası konuştu."İlk maçımız, özellikle ilk penaltıdan sonra oyun konsantremiz dağıldı. Haklı, haksız tartışılabilir ama bizim bu kadar kolay dağılmamamız gerekiyor. Eksiklerimiz var. Bunları biliyoruz. Oyunun genelinde iyi direnemedik. Taraftarımızı üzdük. Bunu biliyoruz. Çok daha iyisini yapabilecek bir takımız.Sadece dikkat çekmem gereken konu, bir tarafa VAR var, bir tarafa yok. Böyle olmaması gerekiyor. Maçın hakemi tüm kararlarda VAR'a gitti. Bir tane çaldığı yok! Bu kadar kolay olmamalı. Bugün her şey rakip için çok daha kolaydı!""Oyuncumuz Mbakata sezonu kapattı. Çapraz bağlarından kötü bir sakatlık geçirdi. Maalesef sezon sonuna kadar bizimle olmayacak.""Pozisyonları irdelemek gerekiyor. Özellikle ilk penaltıda hakemin neden VAR'a gittiğini anlamadık. Bu olduğunda Avrupa'da bir adım ileri gidemeyiz çünkü Avrupa'da bunlar verilmiyor. O yüzden Avrupa'da başarısızız."İsmet Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, istedikleri oyunu oynayamadıklarını belirterek, "Seyircimizle buluştuğumuz ilk maçta maalesef istediğimiz oyunu oynayamadık. Oyuna başlangıcımız iyiydi ama penaltıdan sonra gardımızın düşmesi yakışmadı." dedi.Takımda eksiklerin olduğunu ifade eden Taşdemir, "Sezonun ilk maçı eksiklerimiz de var biliyoruz. Yönetimimizle beraber istişare halindeyiz, eksikleri en kısa sürede tamamlayıp çok daha iyi bir takım olup taraftarımızı da kendimizi de sevindirip yolumuza devam edeceğiz. İstediğimiz oyunu oynayamadık, kendimizce sebeplerimiz var." diye konuştu.Taşdemir, karşılaşmada sakatlanan M'Bakata'nın çapraz bağlarında sorun olduğunu ve sezonu kapattığını sözlerine ekledi.