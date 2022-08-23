İsmail Yüksek: 'Galibiyet almamız gerekiyordu'

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından İsmail Yüksek, Adana Demirspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklama yaptı.



Yüksek rakiplerinin iyi mücadele ettiğini ancak kazanmaları gereken maçta iyi bir oyunla kazandıklarını belirterek şu açıklamaları yaptı.



"Gerçekten çok güçlü bir rakip Adana Demirspor, buraya iyi geldiler. Onları da tebrik ederim çok iyi mücadele ettiler ama galibiyeti almamız gerekiyordu. Taraftarımızın gerçekten inanılmaz desteği vardı. Bol gollü bir maç oldu, iyi mücadele ettik oldu. Kazanmayı bildik, tebrik ediyorum herkesi."





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