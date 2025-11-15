15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-4
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
2-0
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-2
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-1
15 Kasım
Slovenya-Kosova
0-129'
15 Kasım
İsviçre-İsveç
1-026'
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
1-029'
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
1-025'
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
0-129'

İsmail Yüksek cezalı duruma düştü!

Milli takımımızda Bulgaristan maçında sarı kart gören İsmail Yüksek, İspanya maçında cezalı duruma düştü.

15 Kasım 2025 22:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA


Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında Türkiye, Bulgaristan'ı ağırladı.

Millilerimiz maçı 2-0 kazanırken cezalı duruma düşen futbolcularımız oldu.

İsmail Yüksek, karşılaşmanın 89. dakikasında gördüğü sarı kart ile İspanya maçında cezalı duruma düştü.

Millilerimiz, İspanya ile grubun son maçında 18 Kasım Salı günü, Sevilla'da karşılaşacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
