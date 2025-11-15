İsmail Yüksek cezalı duruma düştü!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçında Türkiye, Bulgaristan'ı ağırladı.
Millilerimiz maçı 2-0 kazanırken cezalı duruma düşen futbolcularımız oldu.
İsmail Yüksek, karşılaşmanın 89. dakikasında gördüğü sarı kart ile İspanya maçında cezalı duruma düştü.
Millilerimiz, İspanya ile grubun son maçında 18 Kasım Salı günü, Sevilla'da karşılaşacak.
