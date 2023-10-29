İsmail Yüksek: 'Bugüne özel oynamamız lazımdı, oynadık'

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, 5-0 kazandıkları Pendikspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında konuşan İsmail, "100. yıl için giydiğimiz özel forma bize şans getirdi. Çok iyi oynadık. Bugüne özel, bugüne layık bir futbol oynamamız gerekiyordu. Sahada Fenerbahçe için mücadele eden futbolcular vardı." dedi.
Galibiyet serisini değerlendiren başarılı oyuncu, "Son düdüğe kadar bırakmayan, skordan bağımsız her dakika gol için mücadele eden bir takım var. Liderliği yeniden aldık. Yoğun takvimde puan kaybı olmadan devam ediyoruz. Güzel bir seri yakaladık ama bu seriyi düşünmüyoruz, maç maç gidiyoruz. Kaybetmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında konuşan İsmail, "100. yıl için giydiğimiz özel forma bize şans getirdi. Çok iyi oynadık. Bugüne özel, bugüne layık bir futbol oynamamız gerekiyordu. Sahada Fenerbahçe için mücadele eden futbolcular vardı." dedi.
Galibiyet serisini değerlendiren başarılı oyuncu, "Son düdüğe kadar bırakmayan, skordan bağımsız her dakika gol için mücadele eden bir takım var. Liderliği yeniden aldık. Yoğun takvimde puan kaybı olmadan devam ediyoruz. Güzel bir seri yakaladık ama bu seriyi düşünmüyoruz, maç maç gidiyoruz. Kaybetmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.