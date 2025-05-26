İsmail Kartal, Fenerbahçe'yi kutladı

Halihazırda İran Ligi ekibi Persepolis FC'nin başında olan, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, EuroLeague'de şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.



İsmail Kartal X hesabından yayınladığı tebrik mesajında, "Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımını EuroLeague şampiyonluğundan dolayı gönülden kutluyorum. Saha içinde akıl, yürek ve disiplin kazandı. Tebrikler Sarunas Jasikevicius ve ekibi. Avrupa'nın zirvesindesiniz!" ifadelerini kullandı.



İSMAİL KARTAL'IN 2023/2024 SEZONU FENERBAHÇE BİLANÇOSU?



2023/2024 Sezonunda Fenerbahçe'nin başında tüm kulvarlarda 58 resmi maça çıkan İsmail Kartal, 44 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. 2.40 maç başına puan ortalamasına ulaşan İsmail Kartal, bu alanda kulüp tarihinin en yüksek maç başına puan ortalaması toplayan teknik direktörü olmuştu.