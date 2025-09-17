İsmail Kartal'dan Tedesco açıklaması!

Fenerbahçe 'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğu için ismi yeniden gündeme gelen İsmail Kartal, Domenico Tedesco'nun göreve getirilmesinin ardından ilk kez konuştu.

Sercan Hamzaoğlu'na konuşan tecrübeli teknik adam, hem kulübe olan bağlılığını yineledi hem de süreçle ilgili kırgınlığını dile getirdi.

"SÖYLEMEDİĞİM SÖZLER BASINA SIZDIRILDI"

Kartal, Fenerbahçe yöneticileriyle bir araya geldiği görüşmede herhangi bir sunum yapmadığını ve sadece samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Ben Fenerbahçe'nin evladıyım ama üzüldüğüm sadece bir nokta var, aile ortamında Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldik. Orada sunum falan olmadı. Sadece sohbet ettik, genel ve güncel konular hakkında. Söylemediğim sözler, söylemişim gibi basına sızdırılmasına kırıldım."

"YENİ HOCAMIZA DESTEK OLACAĞIM"

Fenerbahçe'ye olan bağlılığını sürdüreceğini belirten Kartal, teknik direktörlüğe getirilen Domenico Tedesco'ya da başarılar dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hangi başkanımız ve yöneticilerimiz kazanırsa onlara da yeni gelen hocamıza da başarılar diliyorum. Sonuna kadar da Fenerbahçe'ye ve hocamıza şampiyonluk yolunda başarı diliyorum, desteğimi de vermeye devam edeceğim."

"99 PUANLA ÇITAYI YÜKSELTTİK"

Son görevinde Fenerbahçe'yi 99 puanla zirve yarışında tutan Kartal, "99 puan, 99 golle çıtayı yükseğe koyduk. El elden üstedir, yeni gelen hocalar inşallah daha iyisin yapar. Fenerbahçe bunu hak ediyor"