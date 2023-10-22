İsmail Kartal'dan oyuncularına uyarı!

Süper Lig'in 9. haftasında, sahasında Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de İsmail Kartal işleri sıkı tutmak istiyor. Kartal, ligin namağlup takımlarından birisi olan Hatay ekibine karşı futbolcularına uyarılarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'dan oyuncularına uyarı!
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22 Ekim 2023 10:04
Son güncelleme 22 Ekim 2023 11:04
Süper Lig'in 9. haftasında, sahasında Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de İsmail Kartal takımını uyardı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, kendilerini bu akşam zorlu bir maçın beklediğini söyledi.

Kartal yaptığı konuşmada, ''Aldığımız galibiyetlerin şu anda rakamsal olarak bir önemi yok. Önemli olan oynayacağımız tüm maçları tek tek düşünmek ve oyun planımızı rakiplerimize göre yapmak. Hatayspor, şu ana kadar çok iyi bir performans gösterdi. Oyunun her anında çok dikkatli olmalı ve taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz'' dedi.

16'da 16 yapan Fenerbahçe, bu akşam kazanması halinde liderlik koltuğunu tekrardan devralacak. 

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