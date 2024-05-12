İsmail Kartal'dan dikkat çeken hamle!

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Fenerbahçeli oyuncuları etrafına toplayan İsmail Kartal, saha ortasında bir konuşma yaptı.
Kartal, maçın başlamasından hemen önce sahaya girdi.
İsmail Kartal, maç öncesi sahaya girerek ilk 11'deki futbolcuları, yedek oyuncuları ve yardımcılarıyla birlikte galibiyet yemini etti.pic.twitter.com/fR3fHBitbi
— Sporxtv (@sporxtv) May 12, 2024
Fenerbahçeli oyuncuları etrafına toplayan İsmail Kartal, saha ortasında bir konuşma yaptı.
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