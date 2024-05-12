İsmail Kartal'dan dikkat çeken hamle!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor maçından hemen önce sahaya girdi ve oyuncularla bir konuşma yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan dikkat çeken hamle!
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12 Mayıs 2024 19:03
Son güncelleme 12 Mayıs 2024 19:16
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Kartal, maçın başlamasından hemen önce sahaya girdi.

Fenerbahçeli oyuncuları etrafına toplayan İsmail Kartal, saha ortasında bir konuşma yaptı.



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