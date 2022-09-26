Ismael, Valentin Rosier'den vazgeçmiyor

2 Ekim'de Dolmabahçe'de oynanacak derbi öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael sağ bek konusunda tercihini yaptı. Siyah-beyazlıların teknik patronu, Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier'den derbide de vazgeçmeyecek.



Rosier, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak. Son yapılan toplantıda futbolcunun, İstanbulspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği tepkinin Valerien Ismael'e olmadığını ve kazanma hırsı sebebiyle böyle bir davranışta bulunduğunu söylediği öğrenildi.



Bu sezon Beşiktaş'ın oynadığı 7 resmi maçta da forma giyen Valentin Rosier, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.





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