Ismael'den derbiye özel plan

Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk derbi maçına çıkacak olan Valerien Ismael, adeta bu dev karşılaşmayla yatıp kalkıyor.



Tüm gün boyunca Nevzat Demir Tesisleri'nde mesai yapan Fransız teknik adam, hazırladığı özel taktik üstünde duruyor. Trabzonspor maçı ile siftah yapan başarılı çalıştırıcı, aynı taktiksel anlayış ile takımını sahaya sürecek. Kartal; 3-6-1 dizilişi ile oynayacak. Böylece rakibin orta alanda oyun kurmasına engel olup; savunma, kanatlar, merkez orta saha ve forvet hatları arasındaki bağlantıların kesilmesi hedefleniyor.



Kadroda değişiklikler



Defans daha önde kurularak ön hatta destek olunacak. Rakip ataklarında orta alanda bulunan isimler kademeye gelecek. Aralara ve rakip arkasına atılacak toplarla gol aranacak. İlk maçta olduğu gibi geriden ileri sürpriz çıkışlar yapılacak. Son maçta iki asist yapan Atiba, dev maça yedek başlayacak. Kanadalı ön liberonun yerine, kart cezasını atlatan Josef de Souza ilk 11'de sahaya çıkacak. Öte yandan Kayserispor maçının kahramanı Kevin N'Koudou da hücum bölgesinde ilk 11'de olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ