İşitme Engelliler Milli Takımı, ABD'yi yenerek finale kaldı!

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, ABD'yi 3-1 yendi ve finale kaldı. Türkiye Erkek Milli Takımı, finalde İtalya ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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İşitme Engelliler Milli Takımı, ABD'yi yenerek finale kaldı!
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29 Haziran 2024 17:19
Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, ABD'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvadaki yarı final karşılaşmasını 23-25, 25-14, 25-23 ve 25-16'lık setlerle kazandı.

İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, pazar günü TSİ 11.00'de başlayacak finalde İtalya ile karşılaşacak.

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