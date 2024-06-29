İşitme Engelliler Milli Takımı, ABD'yi yenerek finale kaldı!

Dünya İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, ABD'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvadaki yarı final karşılaşmasını 23-25, 25-14, 25-23 ve 25-16'lık setlerle kazandı.
İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, pazar günü TSİ 11.00'de başlayacak finalde İtalya ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvadaki yarı final karşılaşmasını 23-25, 25-14, 25-23 ve 25-16'lık setlerle kazandı.
İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, pazar günü TSİ 11.00'de başlayacak finalde İtalya ile karşılaşacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU