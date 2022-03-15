İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), futbol milli takım aday kadrosunu duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
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15 Mart 2022 01:03
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu futbol milli takım aday kadrosunu açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen futbolcular 17 Mart Perşembe günü Antalya'nın Manavgat ilçesindeki milli takımlar kamp ve eğitim tesislerinde toplanacak. Kamp 25 Mart'ta sona erecek.

Teknik direktör Ali Metin yönetimindeki milli takım aday kadrosunda, şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Ersin Mert, Mustafa Acar, Kutay Kahraman.

Defans: Tolga Alkan, Mahmut Aktaş, Emre Şahin, Serhat Başaran, Orhan Aydeniz, Emirhan Doğan, Ömer Şişmanoğlu, Ali Dalkıran.

Orta saha: Ahmet Ergin, Nesim Kocakaya, Ferhat Bakay, Soner Balcı, Zübeyir Nalbant, Zeynel Doruk Uçar, Janbert Özeşer, Mahmut Şahin, Mustafa Şaşmaz.

Forvet: Mete Kılıç, Fırat Kaya, İmamettin Sunmez, İsmail Arda Yamaç.

 

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