18 Kasım
Kosova-İsviçre
1-1
18 Kasım
İsveç-Slovenya
1-1
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
0-0
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
4-2
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
2-1
18 Kasım
İspanya-Türkiye
2-2
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
1-1
18 Kasım
Romanya-San Marino
7-1
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
7-0
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
7-1
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
2-1
18 Kasım
Brezilya-Tunus
1-1

İrfan Can Kahveci: "Şimdi sıra Fenerbahçe'deki durumum"

İrfan Can Kahveci, İspanya maçı sonrası Fenerbahçe'deki durumu hakkında konuştu.

A Milli Takım'ın İspanya ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'deki durumu ile ilgili de konuştu.

"NASIL DİŞ GEÇİRECEĞİMİZİ..."

İrfan Can Kahveci ilk olarak "Bu takımın bir parçası olduğum gururlu ve mutluyum. Takımdaki herkes Dünya Kupası'na gitmek için elinden geleni yapıyor. Dünyanın en iyi takımlarından birine bile nasıl diş geçirebileceğimizi gösterdik." dedi.


FENERBAHÇE SÖZLERİ

Fenerbahçe'deki durumu hakkında konuşan İrfan Can Kahveci "Play-Off için Mart'ta sınavımız başlayacak. Benim de buradan sonra kulübümde bir sınavım olacak. İnşallah her şey çözülür. Montella hocamız maç öncesi konuşmasında benim için güzel şeyler söyledi, ona da ne kadar teşekkür etsem az kalır. Rolüm ne olursa olsun, saha içinde ve saha dışında takımın iyiliğini düşünürüm. Her zaman böyle olacağım. İnşallah süreç uzamaz. Fenerbahçe ailemle sorunu çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

"HERKESİ YENEBİLİRİZ"

"Elemelerde hangi takım gelsin?" sorusunu yanıtlayan İrfan Can Kahveci "Elemelerde herkesi yenebileceğimizi düşünüyorum. Dünya Kupası'na gideceğiz." dedi.

"MONTELLA, BANA DEDİ Kİ..."

İrfan Can Kahveci ayrıca "Vincenzo Montella ile konuştuk, bana verilen ekstra çalışmaları yaptım. Kampa gelmeden hocamız 'Karakterin, futbolculuğun ve katkılarından dolayı seni çağıracağım. Antrenmanlarda durumuna bakacağım' demişti. Ne kadar hazır olduğumu gösterdim. Dünyanın en iyi takımlarına karşı bana şans verdi, ona teşekkür ederim." diyerek sözlerini noktaladı.



