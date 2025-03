İrfan Can Kahveci: 'Hocamız bana güvenini iletti'

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.



Millilerimizin son golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"DAHA BİTEN BİR ŞEY YOK"



Mücadeleyi değerlendiren İrfan, "Çok mutluyum. 2007'den beri yenemediğimiz bir rakibi yendik. Bu takım, ilkleri başarmaya devam ediyor. Ülkemi sevindirdiğim için mutluyum. Bu ülkenin güzel günlere ihtiyacı var. Bu takım aslında birinci olarak çıkmayı hak etmişti. Bir şanssızlık oldu. Daha biten bir şey yok. Şimdi ikinci maça bakacağız." dedi.



"BENİM GOLÜMDE ÇOK İYİ İŞLER OLDU"



Attığı gol ile ilgili konuşan milli futbolcu, "Benim golümde çok iyi işler oldu. Çok da iyi ayağıma oturdu. Mutluyum, çok sevindirici." ifadelerini kullandı.



"HOCAMIZ, ANTRENMANDA GÜVENİNİ BANA İLETTİ"



Oynadığında elinden geleni yaptığını söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Ben her zaman kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Kulüpte ve milli takımda verilen süreleri iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Antrenmanlarda da iyi çalışıyorum. Hocamız da antrenmanda güvenini bana iletti. Belki de en çok çalıştığım sezon olabilir. Süre bulduğumda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Tabii ki hocalarımızın kararı. Oynadığımda elimden geleni yapmaya çalışıyorum." sözlerini sarf etti.



"BU ÜLKE, BİRLİK VE BERABERLİĞİ HAK EDİYOR"



İrfan Can son olarak, "Bu ülke birlik ve beraberliği hak ediyor. Bazen bazı olaylarda, takımlarda ayrışmalar oluyor ama biz burada bunu göstermemeye çalışıyoruz. Çok güzel bir ortam var, aile ortamı var. Dışarıda da ülkemiz hep birlikte olur." açıklamasında bulundu.