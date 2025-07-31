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1-1
30 Temmuz
Servette-Viktoria Plzen
1-3
30 Temmuz
Lazio-Fenerbahçe
0-1

İrfan Can Kahveci'den Devler Ligi açıklaması!

Fenerbahçe'nin Lazio'yu 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tek golün sahibi olan İrfan Can Kahveci, maç sonunda Şampiyonlar Ligi'yle alakalı yorumlarda bulundu.

calendar 31 Temmuz 2025 00:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İrfan Can Kahveci'den Devler Ligi açıklaması!
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Fenerbahçe'nin yıldız kanat oyuncusu İrfan Can Kahveci, maçtaki tek golü kaydederek takımına galibiyeti getirdiği Lazio maçının hemen sonrasında açıklamalarda bulundu.


Şampiyonlar Ligi'nde Play-off'a çıkmak istediklerini belirten Milli oyuncu, "Güzel bir kamp dönemi, geçirdik. Her maçımızı Feyenoord maçı gibi oynadığımızı düşünüyorum. Bizim için Feyenoord'a hazırlık maçı gibi oldu. İnşallah Feyenoord maçlarından güzel sonuçla ayrılıp play-off'a çıkarız. Burada seyircilerimizin önündeki ilk maçımız. Hazırlık maçı olmasına rağmen ve bu sıcağa rağmen tribünleri doldurdular. Taraflarımıza da teşekkür ederiz. Buradaki ilk maçımızdan galip ayrıldığımız için de mutluyuz." açıklamalarını yaptı.

İrfan Can, karşılaşmanın 60. dakikasında En-Nesyri'nin pasında topu ağlarla buluşturmuştu.
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