13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
1-1
13 Ekim
Galler-Belçika
2-4
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
2-1
13 Ekim
İzlanda-Fransa
2-2
13 Ekim
İsveç-Kosova
0-1
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
0-0
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
2-0
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
0-1
13 Ekim
Tunus-Namibya
3-0
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
1-1
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
3-0
13 Ekim
Kamerun-Angola
0-0
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
1-0

İrfan Can: "Kadro dışı kalacak bir şey yapmadım"

İrfan Can Kahveci "Her takımda puan kaybı sonrası soyunma odasında tartışmalar olur. Kadro dışı kalmamı gerektiren bir şey yoktu" derken Cenk Tosun "Her oyuncu yedek kalırsa mutsuz olur. Ben bir saygısızlık yapmadım" diye isyan etti.

calendar 14 Ekim 2025 08:40
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
İrfan Can: 'Kadro dışı kalacak bir şey yapmadım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de yönetim kararıyla İrfan Can Kahveci ve Cenk yankıları sürüyor. İki yıldız futbolcu da kararın şaşkınlığını üzerinden atamadı.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre; İrfan Can, tedavi için gittiği hastanede kadro dışı kaldığını öğrendi. Milli futbolcu, puan kaybı olan maçlarda soyunma odasında tartışmalar yaşanabileceğini, aile içerisinde bu tür tartışmaların çok normal olduğunu vurguladı.

İrfan Can, "Her takımda puan kaybı sonrası soyunma odasında tartışmalar olur. Kadro dışı kalmamı gerektiren bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

İrfan Can, Samsun'da Archie Brown ile soyunma odasında tartışmıştı.

"TEPKİ DEĞİL, BU HIRS!"

Cenk Tosun da kadro dışı kararına bir anlam veremedi. Samsunspor maçında oyuna girerek takıma katkı sağlamak istediğini ancak oyuncu değişiklik hakkının tamamlanmasıyla yedek kulübesine geldiğinde bir anlık sinirle yeleğini fırlattığını söyleyen Cenk, "Oynamayan futbolcu mutsuz olur. Bu, benim oynama ve hırsımı gösterir" ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.