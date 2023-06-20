Inter Miami Messi dışında transferlerine devam edecek

MLS ekiplerinden Inter Miami, geçtiğimiz günlerde Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadrosuna katmıştı.



Inter Miami Başkanı Jorge Mas, Messi dışında transferlere devam edeceklerini açıkladı.



Jorge Mas, "Kadromuzu Messi'nin gelişi için hazırlıyorduk, bu yüzden büyük miktarda hareket özgürlüğü sağladık. Yaz transfer döneminde yeni sözleşmeler imzalayacağız, insanların beklediğinden daha fazlası olacak. Kompozisyonu temizlemek için takımı yok etmemize gerek yok, ancak potansiyel olarak üç ila beş sözleşme imzalayacağımızı söyleyebilirim " ifadelerini kullandı.



Barcelona ile yollarını ayıran Sergio Busquest'in de adı Inter Miami ile anılıyordu.







SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ