Inter, kupada rahat turladı!

Inter, Udinese'yi 2-0 mağlup etti ve İtalya Kupası'nda tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Inter, kupada rahat turladı!
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20 Aralık 2024 01:03
İtalya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Inter, sahasında Udinese ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'dai maçı Inter, 2-0'lık skorla kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Marko Arnautovic ve 45. dakikada Kristjan Asllani attı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Inter, İtalya Kupası'nda tur atladı. Udinese ise turnuvaya veda etti.

Inter, hafta sonunda ligde sahasında Como ile karşı karşıya gelecek. Udinese, Fiorentina deplasmanına gidecek.

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