17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Inter, deplasmanda Ajax'ı devirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Inter, Ajax'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

calendar 18 Eylül 2025 00:03 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 00:32
Haber: Sporx.com
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden biri olan Hollanda ekibi Ajax ile İtalyan temilsici Inter karşılaştı. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Inter oldu.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve Marcus Thuram maça damga vurdu.

Deplasmanda Inter'e galibiyeti getiren golleri 42. ve 47. dakikada Marcus Thuram kaydetti. İki kornerde golü atan Thuram'a asistleri Hakan Çalhanoğlu yaptı.

Bu galibiyetin ardından Inter, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Ajax, Marsilya'ya konuk olacak. Inter, Slavia Prag'ı ağırlayacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
