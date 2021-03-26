İngiltere'den VAR için radikal değişiklikler!

KARTLARA STANDART, OFSAYTA YENİ AYAR

ANKETLER DE SONUCU BELİRLEYECEK

VAR'DA HOLLANDA SİSTEMİ NEDİR?











Premier Lig hakem şefleri, Premier Lig kulüp temsilcileriyle bir araya gelerek 2021/22 sezonundan itibaren VAR'da yapılacak değişiklikler ve geliştirmeler ile ilgili sunum yaptı.The Times'ta yer alan habere göre; lig hissedarları toplantısında VAR ile ilgili acil eylem planı aktarıldı. Premier Lig, gelecek sezon ceza sahası içi faullerin yorumlanması, kırmızı kart pozisyonlarının değerlendirilmesi ve 'marjinal' (10 cm'e kadar olan) ofsayt kararlarıyla ilgili yeni bir eğitim verileceğini, 2021/22 sezonunda da buna yönelik uygulamaların olacağını aktardı.Premier Lig'in hedefinin VAR'dan verilen kırmızı kartlarla ilgili bir standart belirlemek ve benzer pozisyonda farklı kararların önüne geçmek.Ofsayt kararlarıyla ilgili olarak da 'Hollanda sistemi' olarak bilinen yaklaşıma geçilmesi düşünülüyor. Buna göre marjinal yani 10 cm'e kadar olan ofsayt kararlarında VAR'ın devreye girmemesi planlanıyor.VAR ile ilgili olarak düşünülen geliştirmeler ve yapılması istenen değişimlerle ilgili olarak bir anket de dağıtıldı. Bu ankete kulüp yöneticiler, takım kaptanları, sportif direktörler ve menajerler katılacak. Buradan elde edilecek sonuçlar da değerlendirmeye alınacak.Gelecek sezon öncesinde de hakemlere verilecek VAR eğitimleri planlanan değişimler ve anket sonuçlarına göre son halini alacak.Hollanda'da VAR hakemleri, çizgiler çekildikten sonra iki çizgi birbirine tam olarak değiyor ve belirlenen mesafe 10 cm ise bunu ofsayt olarak kabul etmiyor. İngiltere'de ise mesafe 1 cm bile olsa ofsayt kabul ediliyor.GÖRSEL: DAILY MAIL