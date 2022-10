İnan Kıraç: 'Fenerbahçe şampiyon olacak'

Galatasaray camiasının en deneyimli isimlerinden İnan Kıraç, Galatasaray ve Türk futboluyla ilgili Beyaz TV'ye konuştu.



Sarı kırmızılı kulüp yapısının bu sezon iyi bir yapılanmayla devam ettiğini, önümüzdeki sezon da bunu devam ettirme niyetinde olduklarını belirten Kıraç, "Bir şey söyleyeyim bu sene Türkiye'de Galatasaray'ın her şeyi çok iyi gidiyor. Derneği de iyi vakfı da iyi her şeyimiz iyi mühim olan önümüzdeki sene böyle devam edebilmek. Diliyorum ki önümüzdeki sene de böyle geçecek." açıklamasını yaptı.



"GALATASARAY, İKİ DEVLETİN ANLAŞMASIYLA KURULMUŞ BİR YAPI"



İnan Kıraç, Galatasaray camiasının her zaman birbirine bağlı olduğunu, lise içerisinde istediği kararı alabildiklerin, devletin iç meselelere karışmadığını belirterek, "Galatasaray'ın başındaki çocuklarımızı mekteplileri bu mektepten mezun olan kişileri

kendi içimizde tutmamız lazım, kaçmamaları lazım. Müdürlük yapmaları lazım. Yüzde 100 çünkü Galatasaray öyle bir lise ki şuan bütün kararlarını kendi içinde veriyor, devlet de karışmıyor. Bu böyle çünkü Galatasaray iki devletin yaptığı anlaşmayla kurulmuş bir yapı. Fransa ve Türkiye. Bu nedenle çok mühim. Yani biz 'Müdürümüz kalsın' dediğimiz vakit, kalıyor. Kararı veren Galatasaray'ın alt yapısından gelen insanlar. Fransa'yla bir devrimiz çok iyiydi, bir dönemimiz daha iyiydi. Galatasaray camiası her zaman birbirine bağlı olmuştur" sözlerini kullandı.



"ZANNEDİYORUM ALİ KÜÇÜĞÜMÜZ OLDUĞU İÇİN ÖNÜNÜ AÇTILAR"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eniştesi olan İnan Kıraç kendisine sorulan, "Rahmi Bey çok iyi bir Beşiktaşlı, Ali Bey Fenerbahçeli ve başkan aynı zamanda. Aranızda bu konuları konuşuyor musunuz?" sorusuna ise İnan Kıraç kritik bir cevap vererek, şu açıklamayı yaptı: "Ali zannediyorum ki bu sene.... Ali Başkan küçüğümüz olduğu için önünü açtılar. Fenerbahçe şampiyon olacak. Arada sırada aramızda bu konuşmalar geçiyor."





